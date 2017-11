Die Vienna Comic Con 2017

Das Festival der Popkultur! Die Vienna Comic Con findet an diesem Wochenende zum dritten Mal in Wien statt, und sie ist die größte Veranstaltung dieser Art in Österreich.

Von Christian Stipkovits

Auch dieses Jahr ist viel los auf der Vienna Comic Con. Schon um 10.00 Uhr morgens füllen sich die – sonst etwas tristen – Hallen der Messe Wien, in denen Aussteller ihre Produkte vermarkten, und Stars aus Animes und Film und Fernsehen sowie Zeichnerinnen und Zeichner Autogramme geben. Die Wochenendpässe für Erwachsene sind sogar ausverkauft - Karten für den Sonntag gibt es noch.

Hier ist ein buntes Treiben in allen Regenbogenfarben, und zwischen den Besucherinnen und Besuchern stechen die Cosplayer heraus. Cosplay, Costume-Play, also Personen, die sich verkleiden und einen Charakter darstellen, gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Ich hab mich mit Cosplayern, bei denen man vielleicht nicht sofort sieht, welchen Charakter sie darstellen, über ihre Motivation unterhalten, welche Charaktere sie darstellen und wie sie die Vienna Comic Con 2017 erleben, und dabei kam so einiges Interessantes zum Vorschein.

Cosplay verbindet

Die Vielfalt an Cosplayern auf der Vienna Comic Con ist groß, die Motivation, warum Cosplay betrieben wird, ist unterschiedlich, aber eine Gemeinsamkeit haben alle genannt: Die freundliche Cosplay Community.