„Unsere Songs müssen die Leute berühren“

"... deshalb haben wir sie ja geschrieben." Hier gibt’s das Konzert von Kettcar am FM4 Geburtstagsfest für 7 Tage im Videostream.

In drei Jahren feiert die Hamburger Band rund Marcus Wiebusch ihr zwanzigjähriges Bestehen. Sie sind damit also noch ein bisschen jünger als FM4, das am Samstag seinen 23. Geburtstag gefeiert hat - wir haben sie trotzdem gefragt, wen sie denn zu ihrem großen, runden Geburtstagsfest einladen würden.

„The Cure, also so eine Smiths-Reunion, das wär schon super. Das waren seit meiner Kindheit meine großen Helden“, erzählt Bassist Reimer Bustorff kurz vor Kettcars Auftritt in der Ottakringer Brauerei.

Robert Smith ist aber auch schon eins der wenigen Dinge, die Kettcar an der Vergangenheit interessieren. Denn sie sind keine Nostalgiker. „Natürlich kann man zurückblicken auf die bandeigene Diskographie und staunen, was da schon alles passiert ist, wo man überall gespielt hat. Und es ist natürlich auch eine Riesenfreude, dass unser quasi ‚Frühwerk‘ nach wie vor so einen Stellenwert für die Fans einnimmt. Ich selbst schau lieber nach vorn, freu mich, dass die neue Platte so gut ankommt, und freu mich, dass wir wieder auf Tour unterwegs sind.“

Das neue Album von Kettcar ist letzten Oktober erschienen, es heißt „Ich vs. Wir“. Am FM4 Geburtstagsfest gibt’s eine Setlist wie man sie sich nur wünschen kann: es ist alles dabei. Von Klassikern, die einem das Herz aufgehen lassen (im wahrsten Wortsinn, mach immer, was dein Herz dir sagt) wie „48 Stunden“, „Deiche“ oder natürlich „Landungsbrücken raus“ durften sich die Fans vor allem auch auf die neuen Singles freuen, allen voran „Sommer 89“.