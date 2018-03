Rick and Morty schlagkräftig im neuen Run The Jewels-Video

Rick and Morty sind die strahlenden Helden des neuen Run The Jewels-Musikvideos. Gleichzeitig gibt es einen Dämpfer für die ersehnte 4. Staffel der SciFi-Comedyserie.

Von Jan Hestmann

Fans der gefeierten Animationsserie „Rick and Morty“ werden dieser Tage emotional wild hin und her geschüttelt.

Die Rap-Gruppe Run The Jewels veröffentlicht ihren Song „Oh Mama“ vom aktuellen 3. Album „Run The Jewels 3“ mit einem „Rick and Morty“-Musikvideo. In dem räumt das beliebte Großvater-Enkel-Gespann im Men-in-Black-Stil ordentlich im Weltraum auf. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Mehr zum Video im heutigen Webtip:

Ebenfalls dieser Tage erleiden Fans der Serie einen Dämpfer, was das lange Warten auf Staffel 4 betrifft.

Auf Twitter antwortet Dan Harmon, der Co-Creator der Serie, einem schlecht gelauten Fan, dass der produzierende US-Fernsehsender Adult Swim bislang keine vierte Staffel der Serie bestellt hat und es darum auch schwierig sei, die Staffel trotzdem fertig zu schreiben.

I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price...I mean...I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE