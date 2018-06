Die FM4 Charts vom 2. Juni 2018

1 Flatbush Zombies ft. Portugal The Man Crown 5 3

2 Childish Gambino This Is America 7 3

3 DJ Koze Pick Up 8 3

4 I Know The Chief Saudade 4 5

5 Jungle Happy Man 15 2

6 Mavi Phoenix Bite neu 1

7 Arctic Monekys Four Out Of Five 9 3

8 Courtney Barnett City Looks Pretty 2 4

9 Bayuk Haaappiiiiiiiiiiiiinneeeeezz 10 4

10 Yung Hurn Bist du Alleine 6 5

11 Kerala Dust Maria 12 4

12 Shout Out Louds In New Europe 3 3

13 Inner Tongue Next Life 14 2

14 Parquet Courts Wide Awake neu 1

15 Goldfrapp ft. Dave Gahan Ocean neu 1

16 Jugo Ürdens Allein 17 2

17 Avec Love 1 6

18 Get Well Soon Martyrs neu 1

19 Father John Misty Disappointing Diamonds.. 11 5

20 Cardi B ft. Bad Bunny & J Balvin I Like It 22 2

21 Anderson Paak Bubblin neu 1

22 Janelle Monae ft Grimes Pynk 13 6

23 Kids In Trouble ft Irfane The One I Want To Know 16 4

24 SPNCR & Lorde Sanctus In This Moment 18 4