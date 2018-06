Die Eutopia-Bühne am Donauinselfest

Gleich neben oder oberhalb der FM4-Planet.tt-Bühne wird man nächstes Wochenende mit Live-Shows und DJ-Sets zwischen Drum’n’Bass, Elektro-Pop, House und HipHop ausgezeichnet unterhalten.

Wenn sich das Schul- und Uni-Jahr dem Ende zuneigt, heißt das in Wien auch: Donauinselfest! Das dicke Line-Up für das kommende Wochenende auf der FM4-Planet.tt -Bühne ist hoffentlich schon bekannt - oder kann hier nachgelesen werden. Direkt neben beziehungsweise oberhalb dieser schönsten Naturarena zwischen Albern und Langenzersdorf liegt die Eutopia-Stage, die seit elf Jahren die Clubkultur in Form von DJs, VJs und ausgewählten Live-Acts auf die Insel bringt. Auch das diesjährige Programm bietet sich für kürzere oder längere Abstecher mehr als an.

Etwa der von Mainframe programmierte Drum’n’Bass-Freitag, die gemischte Elektronik Pop/House-Platte am Samstag und natürlich auch der von FM4 Tribe Vibes gehostete Rap-Sonntag, wo Lokal-Matador Brenk Sinatra aus dem nahe gelegenen Kaisermühlen rüberkommen und gleich zwei Auftritte hinlegen wird: Zum einen in der Producer-Supergroup Betty Ford Boys, zum anderen mit dem Berliner Rapper Said, dem er soeben ein ganzes Album auf den Leib geschneidert hat. An allen drei Tagen sorgen Visual-Künstler_innen aus dem Sound:Frame-Netzwerk zusätzlich auch für gute Optik.

Louise Amelie

Das Programm im Detail:





Freitag, 22.06.

17:00 G-Spot Sound & Friends

20:00 Wingz & Phlage

20:30 Tenchu & Break Pitt

21:00 Twenty Freeze & Dorian

21:30 Dossa & Locuzzed

22:00 Disaszt b2b Body & Soul & MC Daxta

22:30 Pandora & Skore

23:00 TR Tactics & ISee

23:30 Dubape & Protune

Live Visuals: Optical Engineers

Samstag, 23.06.

16:00 DJ Moe (Voodoo Kitchen)

18:00 Bitches Brew live

19:00 Love Good Fail live

19:45 Oberst & Buchner (Heimlich) DJ-Set

21:15 Pænda live

22:00 B.Visible DJ-Set

23:00 Mynth Live X Umami Visuals

Live Visuals By Ferdinand Glück & Juergen Haghofer

Sonntag, 24.06.

16:00 Maze One DJ-Set

17:30 Mirac (Duzz Down San) DJ-Set

19:00 DJ Phekt & Trishes

20:30 T-Ser live

21:00 Svaba Ortak live

21:30 Said x Brenk Sinatra live

22:30 Betty Ford Boys live

Live Visuals By nita.