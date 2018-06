Technicolor-Schatzkisten & Schnauzbärte

Das Kino unter Sternen ist zurück und öffnet eine Technicolor-Schatzkiste, das Stadtkino lädt zum Sundown Cinema und das dotdotdot denkt wie immer alles mit - und weiter. Sommerkino-Empfehlungen von „The Red Shoes“ über „Le Cercle Rouge“ zu „Shaun of the Dead“.

Von Pia Reiser

Sommmerkino ist im schlimmsten Fall eine Versuchsanordnung verzweifelter Veranstalter, um herauszufinden, ob französische Komödien vielleicht besser sind, wenn man sie an der frischen Luft anschaut. Die Antwort lautet immer: Nein. Sommerkino ist im besten Fall - und vor allem Wien ist voll von diesen besten Fällen - ein experimentierfreudiges Weiterdenken des Kinobegriffs, eine Neu-Deutung von Orten durch ihre temporäre Kinowerdung und eine höchst niederschwelliges Angebot, sich mit dieser herrlich freudigen Angelegenheit namens Film auseinanderzusetzen, nein, das klingt zu sachlich, sich sommernächtens wieder und wieder in diese wunderbare Sache namens Film zu verlieben.

Apropos „sommernächtens“: Am 14. Juli gibts „Grease“ beim Kino am Dach zu sehen, das Schlurf- und Petticoat-Musical über amerikanische Sexualmoral.

Eine meiner ganz großen Sommerkinoprogrammlieben dieses Jahr heißt „Wonderama“, weil, wie schreibe ich eh in jedem fünften Text: Es gibt wenig Schöneres, als Menschen auf der Leinwand beim Tanzen zuzusehen. Die Reihe „Wonderama“ ist Teil des Programms des „Kino unter Sternen“ am Karlsplatz in Wien, das nach letztjähriger, budget(und förderungs-)bedingter Pause, glücklicherweise wieder zurück ist. Die mit exzellentem Händchen kursierte Reihe „Wonderama“ ist eine Schatzkiste, die vielleicht auch Leuten, die beim Wort „Tanzfilm“, die Augen verdrehen, die Augen öffnet. Ein in Technicolor getunktes Filmprogramm, eine Ode an die Möglichkeiten des Kinos.

Keinesfalls verpassen: „The Red Shoes“, der auf einem Märchen beruhende Ballettfilm mit den zweitberühmtesten roten Schuhen der Filmgeschichte. Die Geschichte um eine Ballett-Tänzerin fasziniert mit surrealen Sequenzen und großer Traurigkeit. Einer der Lieblingsfilme von Martin Scorsese (und „Hereditary“-Regisseur Ari Aster) und eine Inspirationsquelle für Darren Aronofskys „Black Swan“.

Aus dem Kuriositätenschrank hat das Kino unter Sternen außerdem noch das viel zu selten gezeigte Kindermusical aus der Feder von Dr Seuss geholt: „The 5000 Fingers of Mr T“, ein filmischer Fiebertraum. Doch Blicke werden hier nicht nur zurück geworfen, auch einige Previews zeigt das Kino unter Sternen, unter anderem die großartige Doku „Bruder Jakob schläfst du noch“. Vier Brüder machen sich von Tirol nach Portugal auf, in das Land, in das ihr fünfter Bruder ausgewandert ist - und Selbstmord begangen hat. Ein rührendes und ungewöhnliches Familienporträt.

Killer und Musik

Das Stadtkino, geografisch auch nur einen Gedankensprung vom Kino unter Sternen entfernt, lädt zum Sundown Cinema, was in meinem Kopf ein auch nicht uninteressantes Double Feature an Ohrwürmern auslöst (nämlich das hier und das hier), was aber auch wieder ganz gut passt, weil auch das Sundown Cinema präsentiert sich im Double Feature Modus. Unter der thematischen Klammer Silent Killer trifft hier einer meiner Lieblingsfilme - „Le Cercle Rouge“ auf einen meiner Hassfilme - „Ghost Dog“. Aber Sommerkino kann man ja auch als Gelegenheit zur Aussöhnung mit einer Leinwand-Nemesis nutzen, also vielleicht schließe ich immerhin Waffenstillstand mit dem Ghost Dog.

Abgesehen von den stillen Killern präsentiert sich das Sundown Cinema als breit gefächerter musikalischer Schwerpunkt. Unbedingte Empfehlung, weil man sich dem besser im Kino aussetzt als zuhause am kleinen Bildschirm, für Jean Luc Godards „westliche Gegenkultur der 1960er Jahre in a Nutshell“-Kleinod namens „Sympathy for the Devil“. Überhaupt kann man sich aus dem Wiener Sommerkinoprogramm ein kleines Pro-Seminar zur filmischen Auseinandersetzungen mit den Versprechen der Hippie-Bewegung basteln. Beim wunderbar-lauschigen „Kino wie noch nie“ am Augartenspitz gibt es den „Make Love not War“-Programmpunkt mit Dokus wie „Monterey Pop“ und „Woodstock“, den Konsenskanonklassikern „Easy Rider“ und „Zabriskie Point“ und erfreulichen Überraschungen wie Barbet Schroeders „More“. Darauf packen wir dann außerdem noch „Hair“ aus der feinen Milos Forman-Würdigung, die ebenfalls beim „Kino wie noch nie“ über die Leinwand flirrt.

Apropos lange Haare und Zauselbärte: Wer den Kinostart am 18.08 von „Don’t worry he won’t get far on foot“ nicht erwarten kann, kann Gus van Sants neuen Film hier schon eine Woche früher, am 11. August sehen und wer jetzt schon Viennale-Stress antizipiert, kann am 18. August bereits einen - geheimen - Film der Viennale als Preview sehen und seufzend ein „Erledigt“-Hakerl in der zukünftigen Viennale-Watchlist machen.

Wie immer das die Welt um uns herum mitdenkendste, engagierteste und experimentierfreudigste Festival ist das hochsympathische dotdotdot im Garten des Volkskundemuseums. Inklusion, Diskussion, Politik und Party sind hier nicht nur fahle Schlagwörter, genaue Programmdurchforschung lohnt sich, hier findet man Filme von Andrea Arnold und Dustin Guy Defa und wahrscheinlich die kollektive Versöhnung mit Gerard Depardieu, am besten aber, man schaut sich etwas an, von dem man noch nie etwas gehört hat. Dem dotdotdot kann man vertrauen.

silex films

Übersicht über Sommerkinos in ganz Österreich

Ebenfalls die reinste Durchklickfreude ist wie jedes Jahr das Programm des frameout im Museumsquartier. Ein Kurzfilmprogramm von #Klappe Auf, Dokus übers Surfen und Street Art und dann auch noch ein Trouble Feature des wahnwitzig-superen Diskollektivs, die Filme aufeinanderprallen lassen, die sich sonst wohl nie getroffen hätten. Man behält sich auch hier Geheimniskrämerei vor, worauf also „L’Homme de Rio“ mit Jean Paul Belmondo und Francoise Dorleac am 3. August trifft, bleibt bis zum Schluss geheim

Das Volxkino lädt wie immer ein öffentlichen Raum neu zu deuten und Plätze in Wien neu zu entdecken, das Wanderkino bespielt ganz unterschiedliche Orte in Wien und hat auch „FM4 Favourites“ mit im Gepäck: Unter anderem Melancholisches Coming of Age in „Mit Siebzehn“ und popkulturell aufgeladene Zombiejagd in „Shaun of the Dead“. Und wer immer schon mal sehen wollte, wo „Muttertag“ gedreht wurde und auch noch Interesse dafür hat, was Taika Watiti so macht, wenn er nicht „Thor: Ragnarork“ dreht, der kann sich am 13. Juli im Schöpfwerk „Wo die wilden Menschen jagen“ anschauen.

volxkino

Beim Silent CInema in Innsbruck kann man über das Programm noch abstimmen

Für alle, die „Call me by your name“ _immer noch nicht_ gesehen haben, das Kino im Kesselhaus in Krems hat den am 19. Juli im Programm und das Kino wie noch nie am 28. Juli, das Leslie Open am 8. Juli. OliverOliverOliver. ElioElioElio.

Wie bei allen Regeln gibt es auch eine Ausnahme, bei einer französischen Komödie, die im Sommerkino-Programm auftaucht, muss man nicht großräumig ausweichen: Jacques Tatis Architekturballade und Demaskierung und Kritik der modernen Stadt „Playtime“ läuft am 22. Juli im Rahmen von Kino wie noch nie.

kino am dach

Auf ins Sommerkino

28.06: The Death of Stalin, Leslie Open, Graz

29.06: M - Eine Stadt sucht einen Mörder, Kino wie noch nie, Wien

03.07: Borg/McEnroe, Sternenkino, Salzburg

04.07: Bruder Jakob schläfst du noch, Kino unter Sternen, Wien

05.07: Rhapsody, dotdotdot, Wien

05.07: Person to Person, dotdotdot, Wien

07.07: The Red Shoes, Kino unter Sternen, Wien

09.07: Das finstere Tal, Sommerkino Aspern Nord, Wien

11.11: The 5.000 Fingers of Dr. T, Kino unter Sternen, Wien

12.07: Monterey Pop, Kino wie noch nie, Wien

13.07: Wo die wilden Menschen jagen, Am Schöpfwerk, Wien

14.07: Double Feauture: Silent Killers, Stadtkino, Wien

17.07: Hair, Kino wie noch nie, Wien

13.07: Little Miss Sunshine, Kino am Dach, Wien

14.07: Grease, Kino am Dach

19.07: Call me by your name, Kino im Kesselhaus, Krems

20.07: Alexis Sorbas, voestalpine open space, Linz

20.07: The Social Network, Kino am Dach, Wien

21.07: FM4 Favourites: Mit siebzehn, Dornerplatz, Wien

22.07: Playtime, Kino wie noch nie

23.07: Sympathy for the Devil (One Plus One, Stadtkino, Wien

01.08: Was hat uns bloß so ruiniert, Sommerkin Stadtwerk, Salzburg

01.08: Lichter der Großstadt, Open Air Braunberghütte St. Oswald

11.08: Don’t worry he won’t get far on foot, Kino wie noch nie, Wien

17.08: Dog, dotdotdot, Wien

01.09: FM4 Favourites: Shaun of the Dead, Alois-Drasche-Park, Wien