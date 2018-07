Dalia’s Summer Night’s Tracks

RnB, Hip Hop und Pop funktionieren am allerbesten, wenn’s heiß ist und die Hüften leicht bekleidet kreisen können. Dalia Ahmed hat die idealen Artists für eure Sommernachts-Playlists.

Von Dalia Ahmed

Jeden Samstag - das ganze Jahr - gibt’s die Late Night Lemonade auf FM4. Aber am allerliebsten stelle ich meine Sendungen im Sommer zusammen. In dieser Jahreszeit funktionieren die Beats einfach am besten.

Und aktuell gibt es da einige Artists, die die perfekten Tracks für die langen, heißen Nächte produzieren. Und ein kleines bisschen Geheimtipp sind sie auch.

Lizzo

Im Bereich weibliche Popstars gibt es immer mehr Diversität. Beyoncé steht am Pop-Olymp ganz oben und Rihanna mit ihren karibischen, Jennifer Lopez mit den puertoricanischen wie Rita Ora mit ihren albanischen Wurzeln sind auch gut unterwegs.

Doch was die Diversität in Sachen Körperformen angeht, schaut’s eher dünn aus. Nun gibt es eine Soul-Pop-Sängerin und Rapperin, die die Bodypositivity lebt. Lizzos Videos sind purer Pop und doch subversiv und ihre Musik handelt von Selbstbewusstsein, Zusammenhalt und Lebensfreude.

Lizzo ist sexy und verrucht und hat vor allem eins: Spaß!

GoldLink

In lauen Sommernächten braucht man Musik, die entspannt ist, aber nicht einschläfernd, und genau das hat GoldLink im Angebot. Zurückgelehnter, smoother Hip Hop, der RnB, elektronische und Old School Vibes zu einer Melange vermengt, die nach entspannten Autofahrten und familiären Blockparties klingt. Ein musikalisches Zurück in die Zukunft.

Stefflon Don

Keine Musikrichtung macht den Sommer perfekter als der Dancehall. Aus dem Reggae heraus entstanden in den jamaikanischen Dancehalls, ist es die ideale Musik für wilde Parties und durchtanzte Nächte. Die Londoner MC Stefflon Don, die jamaikanische Wurzeln hat, mixt modernen amerikanischen Hip Hop mit dem Dancehall, rappt in ihrem Patois und bringt auch den Londoner Flair in die Sache mit rein. Nach Kollaborationen mit French Montana, Skepta und G Eazy schafft sie auch ganz bestimmt, ganz bald den großen Durchbruch ins US Hip Hop Game.

Salute

Wir haben hier bei uns aber auch etwas mit sommerlicher Musik am Hut. Zumindest Salute. Der in Wien aufgewachsene Producer mit nigerianischem Background ist schon vor Jahren nach England abgehauen, um zu studieren und seine Karriere voranzutreiben. Mittlerweile hängt er mit Mura Masa ab, produziert für Charli XCX und hat D.R.A.M. und ABRA am eigenen Track oben. Sein Sound, der ist poppig, soulig, housig und vor allem dancig.

Tierra Whack

Vor einigen Wochen hat die Rapperin Thierra Wack aus Philadelphia ihr visuelles Debütalbum released. Es dauert zwar „nur“ 15 Minuten, trotzdem schafft es die unkonventionelle MC, eine ganze Welt mit dem Projekt zu erschaffen. In 15 1-minütigen vignettenhaften Tracks rappt sie uns über den unterschiedlichsten Beats von ihrer „Whack World“. Tierra Whacks größtes Vorbild ist dabei Missy Elliott und sie ist auch schon auf dem allerbesten Weg, die nächste große exzentrische Rapperin mit hervorragenden visuellen Konzepten und spannenden Beats und Bars zu werden.