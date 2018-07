Jim Jarmusch dreht einen Zombiefilm mit Bill Murray

Auch Adam Driver, Selena Gomez, Tilda Swinton, Daniel Craig und Steve Buscemi sind mit an Bord im neuen Film „The Dead Don’t Die“.

Von Jan Hestmann

Nach seinem letzten Spielfilm „Paterson“, in dem Adam Driver einen Busfahrer mit Schriftsteller-Ambitionen spielt, arbeitet Regisseur Jim Jarmusch jetzt an einem Zombiefilm mit dem Titel „The Dead Don’t Die“.

Erste Einblicke ins Projekt hat Bill Murray in einem Interview gegeben. Darin lobt er das hervorragende Script und den starken Cast. Außerdem betont er auch, dass er diesmal keinen Zombie spielen wird. Schade eigentlich - denn dass Murray diese Rolle wunderbar beherrscht, hat er schon in der Komödie „Zombieland“ einst bewiesen.

„Jim Jarmusch has written a zombie script that’s so hilarious and it has a cast of great actors: Rosie Perez, Daniel Craig. It’s titled The Dead Don’t Die, and it shoots over the summer. But, no, I will not play a zombie,“ sagte Bill Murray zu philly.com

Zombieland

Dass Arthouse-Meister Jarmusch sich im Zombiegenre probiert, mag einerseits irritieren. Anderserseits hat er ja aber mit „Only Lovers Left Alive“, unter anderem mit Tilda Swinton, auch schon einen Vampirfilm gemacht - warum also nicht auch einen mit Untoten.

Der Cast ist dabei tatsächlich hochkarätig und zu einem wesentlichen Teil auch schon Jarmusch-erprobt. Während Murray („Broken Flowers“, „Coffee and Cigarettes“), Driver („Paterson“) und Swinton („Only Lovers Left Alive“, „Broken Flowers“) bereits in früheren Projekten mit dem Regisseur zusammengearbeitet haben, wird es etwa für Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez das erste Mal sein.