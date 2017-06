Expect the unexpected

Abenteuer statt Vorträge: TEDxVienna probiert ein neues Format aus, bei dem man nicht weiß, welche Ausflüge man macht.

von Robert Glashüttner

Nicht wissen, was einen erwartet: Das ist normalerweise ein Zustand, den man gern vermeidet. Oft hätte man ja gerne mehr Informationen als man bekommt. Manchmal ist es aber auch gut, wenn man sich selbst ein bisschen ins kalte Wasser stößt und sich auf etwas einlässt, das nicht erwartbar ist.

Über 200 neugierige Menschen haben dieses Abenteuer vor ein paar Tagen probiert, und zwar bei einem neuen Format von TEDxVienna. Normalerweise geht es bei TED und TEDx ja um Vorträge, aber diesmal standen die sogenannten Adventures am Programm. Ich war beim großen Abenteuertag mit dabei.

Die TEDxVienna Adventures beginnen freundlich und bestens organisiert, aber auch ein klein wenig seltsam: Lachyoga steht nach dem Frühstück am Programm. Danach gehen die Adventures aber gleich los: Jede und jeder, die und der dabei ist, bekommt zwei von insgesamt zehn verschiedenen Ausflügen zugewiesen. Da gibt es etwa einen Einblick in die Arbeit eines Dirigenten, einen Besuch im Atominstitut bei der UNO oder einen Upcycling-Workshop. Aussuchen gibt’s nicht, denn man bekommt jeweils für den Vormittag und den Nachmittag nach dem Zufallsprinzip ein Adventure zugewiesen.

Jedes Adventure hat eine Führerin oder einen Führer, die oder der - wie bei einer Touristengruppe - mit einem entsprechenden Orientierungsstab die Gruppe leitet.

Meine Vormittagsstation ist der Besuch eines großen Datencenters im 22. Wiener Gemeindebezirk. Wir bekommen eine Führung durch viele gut gesicherte Server- und Kühlräume, erfahren von Notfallplänen, Redundanzen und Dieselgeneratoren. Für jemanden, der sich im weiteren Sinne für IT interessiert, ist das höchst interessant. Allerdings sind die Inhalte recht anspruchsvoll, und es soll ja auch der Zeitplan eingehalten werden.

Zur Mittagszeit geht es mit dem Bus zurück ins TEDxVienna Adventures-Headquarter ins Palais Eschenbach, wo wir herzlich begrüßt und mit frischem Takeaway-Mittagessen versorgt werden. Nach kurzer Pause, einem kleinen Virtual-Reality-Ausflug oder eventuell auch einer Massage geht es auf ins Nachmittagsabenteuer.

Bei mir ist der Ausflug am Nachmittag ein Besuch in einem Siebdruckstudio im 15. Bezirk.

Zuerst druckt jede und jeder ein „X“ auf das TEDxVienna-Goodiebag. Wir lernen den richtigen Aufsetzwinkel und Druckpunkt und wie wir die Farbe korrekt vor- und zurückschieben. Nach dem ersten Training hängen wir unsere frisch bedruckten Taschen zum Trocknen auf und bereiten uns auf die nächste Aufgabe vor: Nun sollen Zitate von ehemaligen TEDxVienna-Vorträgen mit Aluminiumklebepapier modifiziert und anschießend auf Pappflyer gedruckt werden. Nach gut einer Stunde Design- und Druckzeit sind die Ergebnisse durchaus herzeigbar - gespickt mit charmanten DIY-Charme.

Vom Datencenter zum Siebdruck: Die Bandbreite der zehn TEDxVienna Adventures ist ziemlich groß. Die meisten der Besucherinnen und Besucher kannten TED und TEDx bereits und finden das neue Format interessant und ungewöhnlich.

Die nächste große Veranstaltung von TEDxVienna findet am 21. Oktober im Wiener Volkstheater statt, wo dann wieder das klassische Konferenzformat zelebriert wird. Das Motto lautet diesmal "On The Edge“.