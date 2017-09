...und wieder einmal ist es das Match der letzten Chance...

The daily blumenau. Saturday Edition 02-09-17.

von Martin Blumenau

LIVE-NOTIZEN:

Zunächst: es ist alles so, wie es nach Bekanntwerden der Aufstellung zu erwarten war. Wales nicht mit zwei Stürmern, wie Koller gedacht, oder mit einem, wie er im Statement vor dem Match insinuiert hatte, sondern mit drei Spitzen: Bale und Lawrence flankieren Vokes, Bale wird sich eher links halten. Ramsey nimmt jede Gelegenheit wahr mit nach vor zu gehen. Wenn dann auch noch einer der Außenspieler mitgeht, kann Österreich mit 5 lossprintenden Gegners in Strafraumnähe rechnen. Das 5-2-3 ist gut für Tempoläufe jeder Art geeignet.

Das ÖFB-Team bleibt tatsächlich im sehr ausrechenbaren 4-2-3-1, Baumgartlinger und Ilsanker stehen weit auseinander, spielen fast seitlich, Alaba weicht auch gerne auf die Flügel aus - könnte ein flankenlastiges, breitensicherndes Konzept sein, das Koller ausgegeben hat. Harnik, Sabitzer und Arnautovic versuchen alles, um zwischen die gegenerischen Linien zu kommen, das sieht gar nicht so schlecht aus.

Mit zunehmender Sicherheit stellen die heute weiß-schwarzen ihre technische Überlegenheit zur Schau. Was, weil beide Teams einander durchaus genug Platz lassen, auch funktioniert.

In Minute 27 zeigt uns Marcel Koller, dass er sehr wohl riskieren kann: er bringt Kevin Danso (18, mit der 18) für den knieverletzten Prödl - ein Pflicht-Debut beim Entscheidungsspiel... Danso nimmt die halbrechte Innenverteidiger-Position, Dragovic, der Alleskönner, wechselt auf die linke.

Und noch etwas Unerwartetes: Ilsanker kippt ab, nicht ungewöhnlich für einen Sechser, der sich in die Innenverteidigung fallen lässt, aber er spielt es nicht schulmäßig zentral, sondern wie Puntigam bei den Frauen, also halblinks, baut die Abwehr dann zu einer temporären Fünferkette aus. Man hat sich also von Thalhammer und den Frauen inspirieren lassen...

Hingegen ist die Lücke zwischen Abwehr plus defensivem Mittelfeld und den offensiven Vier vorne allzu oft allzu groß: da hatten wir im letzten schwachen Jahr allzu viel davon.

VOR DEM SPIEL IST VOR DEM SPIEL...

Da waren einige Möglichkeiten sich - im wieder einmal - Spiel der letzten Chance zu präsentieren. Riskant, mit einem 3-4-3 mit nur einem Sechser und Alaba als Antreiber auf der linken Seite. Konservativ im gewohnten 4-2-3-1, mit Alaba als Stand-In für den abwesenden Junuzovic in der Offensiv-Zentrale. Umschalttauglich mit einem 3-5-2, das sich jederzeit aus dem Abwarte-Modus ins Risiko oder ins Bewahrende umbauen lässt.

Teamchef Marcel Koller hatte bei der Kadernominierung mehr als angedeutet, dass er etwas probieren wolle; auch weil man ja gewinnen sollte, um die Qualifikations-Chance, die sich aktuell im einstelligen Prozentbereich befindet, zu verbessern. Und weil er keinen echten Linksverteidiger, ja nicht einmal Kevin Wimmer nominierte, lag die Annahme, dass die Variante mit Alaba auf seiner allerstärksten Position (nämlich auf der linken Außenbahn) eingesetzt werden sollte, auf der Hand. Und machte vielen Hoffnung.

Wo Koller diese Idee bzw seinen Mut genau verloren hat, ist unklar. Vielleicht haben die taktischen Trainings mit der Dreier/Fünferkette nicht funktioniert, vielleicht hat Alaba darauf bestanden im Zentrum zu spielen, vielleicht war es auch das Remis der Iren am Nachmittag, das dem Vorsichtl Koller dazu verleitete nichts zu unternehmen, sondern das alte Werkl anzuwerfen: 4-2-3-1 in der Offensive, 4-4-1-1 defensiv.

Das ist zwar traurig, aber dann auch wieder egal. Weil Koller nämlich ohnehin nicht weiß, was der Gegner macht. Und Chris Coleman kann mit Wales drei, wenn nicht gar vier Varianten hinstellen, ohne dabei groß üben zu müssen. Seine Mannschaft hat das im Repertoire. Und weil Coleman weiß, dass Koller ganz schwach ist, wenn es um schnelle Reaktion auf System-Änderungen, überraschende Matchpläne etc geht, reicht wohl auch ein einzelner Trick um die ÖFB-Auswahl zum Stolpern zu bringen. Und deshalb ist es sehr egal, was sich Koller überlegt hat.

Hier kann man einen Blick auf den Spielbericht werfen.

Wales startet mit der üblichen Fünfer-Abwehr, hat dann aber kaum defensive Spieler davor, Ramsey als Freigeist und neben Vokes und Bale auch noch den offensiven Lawrence, also wohl ein 5-2-3 - das kann ja heiter werden...

Wales: 1 Hennessey; 2 Gunther, 5 Chester, 6 Ashley Williams, 4 Ben Davies, 3 Richards; 14 Dave Edwards, 10 Ramsey; 7 Lawrence, 18 Vokes, 11 Bale.

Österreich spielt mit 1 Lindner; 2 Lainer, 3 Dragovic, 15 Prödl, 4 Hinteregger; 14 (K) Baumgartlinger, 6 Ilsanker; 9 Sabitzer, 8 Alaba, 7 Arnautovic, 11 Harnik.

Hinteregger macht also wieder den Not-Linksverteidiger, Alaba den Zehner, Harnik (wie bei Hannover) die Spitze. Natürlich kann Koller dieses System jederzeit umbauen - seine diesbezüglichen Fähigkeiten und auch die der Mannschaft lassen aber auch da wenig Hoffnung zu.

Die Bank: 12 Kuster, 23 Bachmann; 13 Bauer, 5 Wöber, 18 Danso; 16 Grillitsch, 22 Laimer, 19 Hierländer, 10 Schaub, 17 Kainz; 20 Gregoritsch, 21 Janko.

Bei Wales sind Joe Allen und Neil Taylor gesperrt; Ledley hat keinen Verein, ist in der Krise, Robson-Kanu ist die Geheimwaffe für den ersten Wechsel. Auf der Bank: 21 Danny Ward, 12 Adam Davies; 19 Collins, 17 Lockyer, 15 Ampadu; 16 Ledley, 8 King, 13 Evans; 20 Jonathan Williams, 23 Watkins; 9 Robson-Kanu, 22 Woodburn.

Koller sagt vor dem Spiel, dass er nur zwei Spitzen erwartet hat und nennt die walisische Aufstellung trotzdem defensiv. Erste Anzeichen von Galgenhumor?