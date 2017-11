FM4 Radio Session mit Black Rebel Motorcycle Club

Am 4. Dezember 2017 spielen Black Rebel Motorcycle Club eine FM4 Radio Session. Hier kannst du Karten gewinnen!

„Leather goes with everything“, sagen Black Rebel Motorcycle Club, hoffentlich auch mit dem Interieur des altehrwürdigen Großen Sendesaals im ORF Radiokulturhaus. Am 4. Dezember 2017 - einen Tag nach ihrem Auftritt in der Arena Wien - spielen Black Rebel Motorcycle Club dort eine exklusive FM4 Radio Session.

50x2 Tickets zu gewinnen!

Die Tickets dafür kannst du nicht kaufen, sondern nur hier gewinnen! Und zwar indem du für uns Deine Kreativität spielen lässt:

Black Rebel Motorcycle Club haben sich nach der Motorradgang aus dem Filmklassiker „The Wild One“ mit Marlon Brando benannt.

Stell dir vor, du wärst in der Gang mit den harten Jungs und Mädels vom Black Rebel Motorcycle Club: Wie würde dein Helme aussehen?

Schnapp dir einen vorhandenen Helm (Fahrrad- oder Reit- oder sonstiger Helm geht natürlich auch!) und pepp ihn auf!

Zeichne einen Entwurf, bastle ein Modell aus Papiermaché. Uns ganz egal. Hauptsache, du schickst uns ein Bild von deinem Helmentwurf, der dich und deine Motorcycle-Gang auszeichnet. Schick das Ergebnis an game.fm4@orf.at. Vergiss nicht deinen Vor- und Nachnamen anzugeben!

Einsendeschluss ist der 1. Dezember, 12 Uhr!

FM4 Radio Session mit Black Rebel Motorcycle Club

Die Session wird am 04. Dezember auch live in der FM4 Homebase und gleichzeitig im Videostream auf fm4.orf.at übertragen.