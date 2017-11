Gibt es einen „kulturellen Kahlschlag“ in Oberösterreich?

Die schwarz-blaue Landesregierung in Oberösterreich setzt den Sparstift an und streicht vor allem im Sozial- und Kulturbereich Fördermittel. Laut Thomas Diesenreiter von der Kulturplattform Oberösterreich sind diese Kürzungen für viele Initiativen existenzbedrohend.

Von Daniela Derntl

Die schwarz-blaue Landesregierung setzt in Oberösterreich den Sparstift an. Ziel ist es, 2018 keine neuen Schulden zu machen und Altlasten in Millionenhöhe abzubauen.

Der Zeitpunkt dafür sei günstig, meint ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer, denn Oberösterreich steht, was Wirtschaftswachstum und Arbeitslosenzahlen betrifft, im Bundesländervergleich gut da: „Wenn nicht in guten Zeiten, wann dann, sollte sich ein öffentlicher Haushalt auf keine neuen Schulden einstellen“, meint Stelzer im FM4-Interview, „wir müssen ja neue Spielräume schaffen, für Zeiten, in denen es nicht so gut geht, wenn dann wieder das Land und die Gemeinden gefordert sind“.

Deshalb wird in den „fetten Jahren“ der Gürtel enger geschnallt – allerdings nicht in allen Ressorts gleichermaßen. Vor allem im Sozial- und Kulturbereich wird gespart: die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten wird kostenpflichtig, laut Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) gibt es auch weniger Geld für die Sozialarbeit mit Jugendlichen, Menschen mit Behinderung und Flüchtlinge. Im Bildungsbereich werden Studiengebühren an Fachhochschulen eingeführt und es wird auch keine geförderten Diplomstudiengänge mehr geben.

Die Liste der Einsparungen ist lang. Viele Sozialvereine wissen noch gar nicht, in welchem Ausmaß sie betroffen sein werden.

KritikerInnen werfen der schwarz-blauen Landesregierung eine ideologisch-gefärbte Umverteilung vor und letzten Donnerstag wurde gegen die geplanten Sparmaßnahmen, die Anfang Dezember im Landtag beschlossen werden, auf der Linzer Landstraße protestiert.

Auch im Netz formiert sich Protest – vor allem gegen die Einsparungen in der Kultur. Seit einigen Wochen ist die Petition “Rettet das Kulturland“ online, die von der KUPF, der Kulturplattform Oberösterreich, aufgesetzt wurde und bisher von mehr als 13.000 Menschen unterschrieben wurde.

FM4 hat Thomas Diesenreiter, den Obmann der KUPF, zum Interview getroffen.

Daniela Derntl: Einsparungen im Kulturbereich waren in den letzten Jahren nichts Neues in Oberösterreich. Welche Relation nimmt es denn dieses Mal an – bzw. wie existenzbedrohend sind die Sparmaßnahmen?

Thomas Diesenreiter: Wir befinden uns an einem Höhepunkt – oder Tiefpunkt, je nachdem – einer längeren Entwicklung. Seit 2001 ist der Wert der Förderungen mit dem vorliegenden Budget um 68 Prozent gesunken. Das heißt, von drei Euro, die 2001 noch für die Kulturförderung da waren, ist jetzt nur noch ein Euro da, und das ist ein ganz substanzieller Wertverlust, der in der Breite wirklich Probleme macht.

Das Kulturbudget ist ein großer Topf: Einerseits gibt es die Ausgaben für die Hochkultur, die von öffentlicher Hand betrieben werden, wie zum Beispiel das Musik- oder Landestheater. Dann gibt es den kleineren Posten der Ermessensausgaben, der jetzt besonders von den Sparmaßnahmen betroffen ist. Wie genau wird denn jetzt der Kuchen aufgeteilt?

Man hat eben, statt in dem großen Block massiv zu kürzen, dort sind 0,9 Prozent gekürzt worden, vor allem bei den Förderungen gekürzt, dort sind es nämlich 30 Prozent. Das ist eine große Schieflage. Was ich hier aber noch anmerken möchte, ist, dass wir nicht die großen gegen die kleinen Häuser ausspielen wollen, denn es braucht beide Seiten und für beide gibt es eine Berechtigung. Aber man kann sich einerseits schon die Frage stellen, ob das Verhältnis zueinander fair ist. Und andererseits ist ja auch in anderen Bereichen das Landesbudget massiv erhöht worden. Es gibt mehr Geld für die Wirtschaft. Das heißt, es ist eigentlich aus dem Kulturbereich umgeschichtet worden und das kritisieren wir.

Das Kulturbudget kann man in zwei Blöcke teilen. Auf der einen Seite gibt es die öffentlichen Einrichtungen, vor allem vom Land Oberösterreich, teilweise auch von der Stadt Linz, und diese bekommen mit dem vorliegenden Budget 93,7 Prozent aller Mittel aus dem Kulturbudget. Das sind in Summe zirka 175 Millionen Euro. Alle anderen Vereine, von der Volkskultur über die Blasmusik über die zeitgenössische Kultur, alle Künstlerinnen und Künstler und die kleinen Gemeinde-Einrichtungen, kriegen in Summe dann die restlichen 6 Prozent, insgesamt 11 Millionen Euro – und von denen kommen dann 5 Millionen in der Zeitgenössischen Kunst und Kultur an.

Die Ermessensausgaben wurden von 17 Millionen auf 11 Millionen gekürzt. Wer ist von den Einsparungen in diesem Bereich besonders betroffen?

Auf der einen Seite jene, die wir als KUPF vertreten, also der zeitgenössische Kunst- und Kulturbereich. Da wird in Summe zirka 18 Prozent gekürzt. In manchen Bereichen, wie Musik und Literatur, sind es sogar 35 Prozent, die gekürzt werden. Bei den Kultureinrichtungen der freien Szene, also einer Stadtwerkstatt etc., werden 10 Prozent gekürzt. In der Bildenden Kunst wird massiv gekürzt, auch über 30 Prozent, auch im Film. Einrichtungen wie die Programmkinos oder das Crossing-Europe-Filmfestival sind hier massiv bedroht.

Auf der anderen Seite wird auch die Volkskultur und Blasmusik gekürzt, hier werden auch Förderungsprogramme eingestellt. Auch die Denkmalpflege wird, soweit wir es wissen, auf Null gestellt. Also Förderungen für Denkmalpflege wird es in der Form so gar nicht mehr geben. Oder auch das Förderprogramm „Kultur in Schulen“, wo Künstlerinnen in Schulen gegangen sind, wird zu 100 Prozent gestrichen. Die CD-Förderung fällt komplett weg. Das hat alles wirklich große Auswirkungen.