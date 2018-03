Best of #AnswerLikeKurz

Unter dem Hashtag #AnswerLikeKurz machen sich Twitter-UserInnen über die Tendenz des Bundeskanzlers lustig, ihm gestellte Fragen wortreich zu umschiffen oder einfach nicht zu beantworten.

Die besten Tweets zu #AnswerLikeKurz:

In der Schule:

Bei der Aufgabenteilung im Haushalt:

"Tragst du bitte den Müll runter?" "Lass mich festhalten, dass ich sehr, sehr dankbar bin für die große Verantwortung, die mir übertragen wird, aber ..." "Also nicht?" "Ein Satz noch: Wie gesagt bin ich sehr dankbar. Wir sind ein Team in dem jeder seinen Teil ..." #AnswerlikeKurz

"hast du die katze gefüttert?" "ich bin froh über diese frage. in unserem land gibt es viele haustiere. die genaue zahl ist erst zu evaluieren. das habe ich jetzt schon 8x gesagt. die österreicherinnen und österreicher essen gerne schnitzel." #answerlikekurz

Bei Fragen, die die Nation beschäftigen:

Herr Bundeskanzler Kurz. Wie stehen Sie zu Aufhebung des Rauchverbots? „Geraucht wird schon lange in Österreich. Schon vor meiner Geburt wurde in Österreich geraucht & deshalb ist es dringend notwendig die Balkanroute zu schließen“ #AnswerLikeKurz

Bei wichtigen Entscheidungen, die Essen betreffen:

Kurz: "Ich glaube die Menschen haben das gegenseitige Anpatzen beim Essen satt und wünschen sich einen völlig neuen Stil der Nahrungszufuhr" McDonalds Mitarbeiter[genervt]: "Okay einmal noch, zum Mitnehmen oder zum hier Essen?" #AnswerLikeKurz

#answerlikekurz

- Welche Eissorte moegen Sie am liebsten?

- Das ist bestimmt eine Frage die man in den Diskurs aufnehmen soll, ich will da garnichts beschoenigen, da haben wir Aufholbedarf, ich sage das glasklar und ohne Vorbehalte. Und da rede ich noch gar nicht von Sorbets.