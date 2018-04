Vom Weltraum ins FM4-Studio

Steaming Satellites spielen für eine exklusive FM4 Acoustic Session den neuen Song „Back From Space“.

Von Lisa Schneider

Bunt und verspielt, ein bisschen zerzaust, aber gut gelaunt, so zeigen sich Steaming Satellites nicht nur in der Outfitwahl, als sie bei FM4 für eine Acoustic Session vorbeischauen. Auch das neue Album der Band, das diese Woche erscheint, tänzelt und lächelt der Sonne entgegen.

„Back From Space“ ist das Motto, der Albumname und der Titelsong - diesen spielen die Salzburger Musiker in einer akustischen Version für uns ein. Der Weltraumausflug bezieht sich auf die letzten drei Jahre der Band, in denen sie ihre längste Tour - zwei Jahre! - hinter sich gebracht haben, um schließlich auch ein bisschen Zeit für sich selbst zum Runterkommen herauszuholen.

TOUR Nach ihrer Deutschland-Tour kommen Steaming Satellites auch live zurück nach Österreich: 22.05.18 AT-Wien Arena

23.05.18 AT-Salzburg Republic

25.05.18 AT-Innsbruck Treibhaus

30.05.18 AT-Graz Orpheum

09.06.18 AT-Linz Bubble Days Linz

Das gesamte neue Album wurde im Alleingang aufgenommen, produziert und abgemischt. Im Mittelpunkt steht der Spaß: „Jeder von uns hat zuhause einfach ausprobiert, einfach gemacht, ohne Vorgabe, ohne Stress und Druck. Ich glaube, das hört man den neuen Songs auch an“, erzählt Sänger und Gitarrist Max Borchardt. Die Leichtigkeit perlt ihm über die Lippen, ein bisschen mehr Funk, ein bisschen mehr Pop haben sich eingeschlichen.

Vor allem aber hört man auch die Livequalitäten der Songs heraus, viel wurde on the road schon ausprobiert, und schließlich darauf hin ausgearbeitet, wie es dann auch richtig auf der Bühne funktionieren kann. „Wir probieren Songs schon auch vor Publikum erstmal aus, um zu sehen, wie reagiert wird. Andererseits darf man sich aber auch nicht zu viel an die Erwartungen anderer hängen; dann wird man irgendwann verrückt“, schmunzelt Gitarrist Emanuel Krimplstätter.

Erwartungsgemäß haben Steaming Satellites mit „Back From Space“ eine schöne, kleine Sommerhymne vorgelegt, zum Abtauchen, zum Abheben.