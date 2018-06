Bald geht’s los: Praktische Infos zum Donauinselfest 2018

Haiyti, Antilopen Gang und Portugal.the Man machen sich schon bereit. Hier kommen Infos zu Livestreams, Anreise und ein paar Daten und Fakten zum Donauinselfest 2018.

In wenigen Tagen ist es soweit und die Wiener Donauinsel wird wieder zur größten Festivalzone Europas. Das genaue, liebevollst zusammengestellte Lineup unserer FM4/planet.tt Bühne, bestehend aus etwa Haiyti, Antilopen Gang, Voodoo Jürgens & Haberern oder Portugal.the Man findet ihr hier aufgeschlüsselt; außerdem passieren auch auf den anderen Stages, wie etwa der Eutopia Bühne, wunderbare Dinge.

Radio FM4

Mithören im Radio...

Am Freitag, den 22.6., senden wir live von der Donauinsel. Dieser Tag hat sich auf der Fm4 Bühne traditionell als Hip Hop-Tag herauskristallisiert, und dementsprechend wird unsere Livesendung auch von den Tribe Vibes-Hosts Trishes und Phekt moderiert. Los geht’s um 21.00 und geht bis Mitternacht; in der Show werden demnach auch die Livekonzerte von Mavi Phoenix und der Antilopen Gang übertragen!

...und Mitschauen auf fm4.orf.at und auf ORF III

Zusätzlich strahlen wir einige Konzerte auf fm4.orf.at im Videostream und auf ORF III aus! Genauer gesagt sind das:

FR, 22.6.: Mavi Phoenix (21:35-22:20) + Antilopen Gang (22:45-23:55)

SA, 23.6.: Shout Out Louds (21:10-22:10) + Voodoo Jürgens (22:40-00:00)

SO, 24.6.: Granada (21:10-22:10) + Portugal the.Man (22:40-23:50)

Anreise

Der einfachste Weg auf die Donauinsel sind die U-Bahnlinien U6 und U1, aber vor allem die Straßenbahnlinie 31 (Station: Floridsdorfer Brücke), die dich fast direkt zur FM4 Bühne bringt.

Wichtig: Für Menschen mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten, Sehbehinderungen oder sonstigen dauerhaften körperlichen Gebrechen, die ein Stehen in der Menge auf der Böschung unmöglich machen würden, gibt es eine (gut sichtbare) Rampe: Links vom Technikturm, einfach dort hinkommen, die dort stehende Security hilft beim Rauf- und Runterkommen. Platz für eine Begleitperson ist dort natürlich auch.

Wie jedes Jahr muss man sich um das Nachhausekommen keine Sorgen machen, denn die Wiener Linien schieben Extra-Stunden (auch die Straßenbahn 31) und es fahren mehr U-Bahnen und Nachtbusse als sonst.

Das Mitbringen von alkoholischen Getränke zum Donauinselfest ist untersagt. Was man sonst noch darf und was nicht, steht in der offiziellen Haus- und Platz-Ordnung.

Radio FM4

Hier noch ein paar Zahlen zum Donauinselfest 2018

18 Inseln

11 Bühnen

4,5 km Festgelände

1.500 KünstlerInnen in über 250 Musik-, Theater- und Kabarettgruppen

über 600 Stunden Programm an drei Tagen

230 Büro- bzw. Lager-Container

110 Zelte

16 Vidiwalls

500 Securities

11.000 Stunden Security-Arbeit

8.400 m Absperrungen

40 km Stromkabel

185 zusätzliche, mobile WCs (davon 12 Rollstuhlkabinen) und 28 WC-Container

1.000.000 Mehrwegbecher im Einsatz

Insgesamt über 1.500 MitarbeiterInnen (Arbeiter Samariterbund, Sicherheitsbedienstete, StandbetreuerInnen, Feuerwehrleute, Einsatzkräfte der Polizei, 200 MitarbeiterInnen für Auf- und Abbau der Infrastruktur)