What’s in the Box!?

Ein Spiel das ausschaut wie aus DUPLO gebaut, jedes Level ein großer Kopf, den man öffnen muss um darin Puzzle zu lösen, mit Knöpfen, Schaltern, Reglern und viel Musik.

Von Conny Lee

Jedes Level in GNOGist von vorne ein großer Kopf, den man von hinten öffnen kann wie eine Jausenbox. Darin verbergen sich dann in jeweils unterschiedliche Welten und Herausforderungen - einmal ist es ein Raumschiff, das repariert werden muss und mit dem man anschließend alle Planeten eines Systems finden muss, ein anderes Level ist ein Vogelnest, in dem die Vogelmutter ihren Küken die zuvor gefressenen Würmer entgegenwürgen muss. Und all das in bunten Farben. Die Welten und Figuren sehen ein bisschen so aus, als wären sie aus Bauklötzen.

KO_OP Mode

GNOG von KO_OP MOde ist erschienen für PlayStation4

Um die Aufgaben zu lösen muss man vor allem Regler verschieben, Knöpfe drehen und Schalter umlegen. Dieser Moment, wenn man eine Taste drückt und damit einen Vorgang auslöst - sei es dass ein Licht angeht, ein Motor anspringt oder Musik zu spielen beginnt - hat etwas extrem befriedigendes. Warum das so ist, bleibt den Psychologen zu erklären. Hat man ein ganzes Level erfolgreich bewältigt, wird man mit einer kleinen, farbenfrohen Musiksequenz belohnt.

KO_OP Mode

Die Puzzles selbst sind nicht besonders schwierig. Dadurch hat man das Spiel nach ein paar Stunden (bei mir waren’s drei) durchgespielt. Ein besonderes Feature das GNOG allerdings bietet ist der VR-Modus. Mit der Brille kann man komplett in die bunten Welten eintauchen und sieht die Jausenbox-Köpfe wie kleine Schaukästen vor sich.

Wenn Spiele besonders bunt sein wollen, kann das schnell auch mal nach hinten losgehen und vor lauter Geblinke und Farben sieht man irgendwann den Wald nicht mehr (ja, diese Metapher hinkt), aber GNOG macht es richtig. Und die Physik des Knöpfe-Drehens und Regler-Schiebens ist so gut gemacht, dass man darüber hinwegsehen kann, wenn die Puzzles etwas zu einfach gelöst sind.