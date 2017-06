Auftritt und „Aufwind“ für deine Band

Die Macher_innen von „Tanz durch den Tag“ laden Anfang der Sommerferien zu einem Open Air Festival auf der Donauinsel: Einen Live-Slot neben Tosca und Cari Cari gibt es noch zu vergeben!

Seit mehr als sieben Jahren veranstaltet das Kollektiv Tanz durch den Tag schon Parties unter freiem Himmel. Dieses Jahr haben sie sich noch viel mehr vorgenommen: Wenn der Juli kommt, wird es gleich ein dreitägiges Festival namens Aufwind geben - plus einen Kongress am Wochenende davor und Afterparties in der Grellen Forelle und im Werk obendrauf! Alleine diese drei Tage und Nächte bei der Steinspornbrücke im untersten Drittel der Donauinsel zwischen Lobau und Freudenau haben es aber in sich.

Neben gleich drei Floors für gut aufgelegte Tracks aus Stilrichtungen wie Techno, Downtempo, Industrial, Acid oder Disco gibt es mit Treibholz auch eine Live-Bühne.

Am Samstag hat diese eher HipHop-Schlagrichtung, wenn das Exil-Tiroler Restless Leg Syndrome ebensolche Beschwerden verursacht, der chilenische Beat-Wissenschaftler Brous One schöne Bumm-Tschak-Geschichten vorspielt, die Femme-DMC-Damen live rappen und David Scheid sein DJ-Kabarett Remix aufführt.

Am Freitag, den 30. Juni, geht es dort hingegen musikalisch eklektischer zu: Die Wiener Downtempo-Dons Tosca kann man da ebenso live erleben wie das Neo-Americana-Duo Cari Cari oder die Grazer Elektro-Band Forest Pump. Und ein Slot ist da noch frei...

Mitmachen

Sich mit der eigenen Band oder dem Live-Projekt für diesen Live-Slot am Aufwind-Festival zu bewerben, ist nicht schwer: Ein Bandprofil im FM4 Soundpark sollte man dafür anlegen (sofern man das nicht schon gemacht hat) und dann zur offiziellen Anmeldung bitte auch noch eine E-Mail an soundpark.fm4@orf.at schicken. Einsendeschluss ist der 11. Juni und die Gewinner_innen werden schon in der Woche darauf bekanntgegeben. Alles Gute!