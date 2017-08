Affen-Apokalypse Now!

Ape shall not kill Ape: Die Original-Saga

Filmische Anti-Utopien und Öko-Schocker griffen Ende der Sechziger Jahre den pessimistischen Zeitgeist auf. Da kam das Buch „Le Planete des Singes“ eines gewissen Pierre Boulle gerade recht.

„The Planet of the Apes“ versteckte seine Anspielungen auf die Schattenseiten des American Way Of Life nicht gerade. Wie auch, bei der Parabel um einen Astronauten, der auf einem Planeten strandet, wo alles verkehrt läuft und intelligente Affen die archaischen Menschlein versklaven. Am Ende, als der arme Raumfahrer vor den Überresten der New Yorker Freiheitsstatue steht, wird ihm klar, wo er via Zeitloch wirklich gelandet ist: In der nuklear verseuchten Zukunft der Erde.

Bittere Sozialkritik verpackt in Breitwand-Entertainment: Nur Naivlinge im Publikum dachten beim „Planet der Affen“ an mehr Rechte für ihre armen Haustiere. In Wirklichkeit spielte der Film natürlich auf diskriminierte Minderheiten und Bürgerrechts-Demonstrationen an. Aber der seriöse Anspruch überholte sich bald. Und der Affenzirkus landete dann doch im Nachmittags-TV. Spätere Generationen, die den Film und seine Fortsetzungen dort aufschnappten, amüsierten sich köstlich über die Kostüme und den bemüht aufklärerischen Spirit.

Allerdings blieb auch jede Menge Respekt übrig, vor so viel filmischer Ambition. Und Faszination für die Art und Weise, wie die Affensaga in vier weiteren Sequels entwickelt wurde. Das Make Up geriet den Machern zwar immer schrottiger, aber als Ganzes betrachtet, ist die affige Tetralogie eine höchst spannende Angelegenheit. Schließt doch das Ende des letzten Teils " Battle for the Planet of the Apes" (1973) nahtlos an den Erstling an. The beginning is the end is the beginning.