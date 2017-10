Riesenradio!

FM4 Unlimited war im Wiener Prater und es war ein großer Tag! Functionist hat DJ Mad, Mary C, Veli x Viwo und unser gigantisches 80er-Jahre-Discoradio ins Blumenrad eingeladen und mit ihnen über ihre Sendungen, DJ Mixes und musikalischen Inspirationsquellen gesprochen. Hier sind die Videos.

Oben seht ihr das Video von der ersten Runde mit dem Hamburger DJ Mad, der neben seinem DJ-Part bei den Beginnern seit 17 Jahren die Hip-Hop-Sendung beim Jugendsender N-Joy macht.

Und Mary C. hat ihre Sendung beim Sender Radio Wave in Prag. Mit Hip Hop als Basis präsentiert sie in "Scenas Mary C“ eine eklektische Auswahl internationaler Releases.

Das Video mit Veli x Viwo kommt in Kürze!