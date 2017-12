Enter The Wu-Tang!

Weil wir heute das wegweisende Debüt-Album des Wu-Tang Clan feiern: Ein „36 Chambers“ Spezial zum Nachhören.

Von Stefan „Trishes“ Trischler

Diese Woche werden auf FM4 klassische und bahnbrechende Platten gefeiert, deren Interpreten sich auch 2017 wieder zu Wort gemeldet haben. So wird auch dem Wu-Tang Clan gehuldigt, der nach Jahren eher schlechter Publicity (man erinnere sich etwa an die Irrsinnsaktion mit Pharma Bro Martin Shkreli) heuer relativ erfolgreich an alte Qualitäten anschließen konnte.

Die Rohheit, die Energie und den mythischen Überbau aus alten Kung Fu Filmen hatten die neun MCs rund um Mastermind RZA seit ihrem Debütalbum „Enter The Wu-Tang (36 Chambers)“ nie mehr mit ganz derselben Dringlichkeit zu Platte gebracht.

Loud Records

Zum 20jährigen Jubiläum der Platte hatten Natalie Brunner, Christian Fuchs, Florian Blauensteiner und meine Wenigkeit vor vier Jahren eine Spezialstunde produziert, die die Entstehung, die musikalischen Wurzeln und auch den großen Einfluss der Kung Fu Filme der Shaw Brothers aus Hong Kong beleuchtete. Zur Feier des Tages kann man diese Sendung jetzt hier nachhören: