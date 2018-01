Feine Sahne Fischfilet: „Wir scheißen vor eure Burschenschaft“

Diese Woche ist „Sturm & Dreck“, das fünfte Studioalbum der deutschen Punkband Feine Sahne Fischfilet erschienen.

Von Jan Hestmann

Die sechs-köpfige Ska-Punktruppe rund um Sänger Jan „Monchi“ Gorkov ist zu einem kleinen Phänomen in der Szene herangewachsen. Die Band aus dem nordostdeutschen Mecklenenburg-Vorpommern positioniert sich seit jeher aktiv gegen Rechts. Das hat die Band und ihre Songs geprägt. Und längst sind sie weit über die Grenzen der Küstenprovinz berühmt-berüchtigt.

Alles Auf Rausch Tour 2018

01.02. Linz - Posthof

02.02. Wien - Arena

03.02. Graz - PPC

Im letzten Jahr hatte Feine Sahne Fischfilet einen Höhenflug. Zuerst werden sie von Jan Böhmermann gefeatured (Böhmermann beklaut!), und dann beenden sie das Jahr auch noch mit einer gemeinsamen Tour mit den Toten Hosen.

2018 geht mit vollem Tempo weiter. Denn nun ist das fünfte Studioalbum „Sturm & Dreck“ erschienen. Und im Februar geht es auf Tour, Alles Auf Rausch 2018 ist das Motto.

Listening Session: „Sturm & Dreck“

Was bringt das neue Album?

Wie die Vorgängeralben ist auch „Sturm & Dreck“ von Feine Sahne Fischfilet ein politisches Album. Mit Zeilen wie „Reißt ihre Zäune ein“ im Song „Zuhause“ hinterfragen sie einmal öfter nationale Grenzen. Auf Provokation und Eskalation sind sie in „Zurück in unserer Stadt“ aus. „Wir scheißen vor eure Burschenschaft“ ist da eine zentrale Zeile.

We are Feine Sahne Fischfilet. We make punk with trumpets and we come from East Germany. We hope we have a big party!

Neben Politik bleibt aber auch viel Platz für Strophen, in denen das exzessive Feiern und persönliche Konflikte besungen werden. Den letzten Song auf der Platte, „Niemand Wie Ihr“, hat Monchi seinen Eltern gewidmet, und gehört zu den besten Dingen, die er je geschrieben habe, wie er im Gespräch sagt.

Auf die Mischung komme es an. „Wenn es in einem Album 12 Lieder lang nur ums Saufen geht, find ich das peinlich. Wenn es nur um Politik geht, geht mir das auf’n Sack“, so Monchi.

Feine Sahne Fischfilet - das ist vor allem eine Liveband. Und eine solche Liveshow - das ist Schweiß, Bierfass, eingängige Parolen und Mittelfinger gegen Rechts. Und für ein Erlebnis dieser Art ist auch das neue Album „Sturm & Dreck“ durchaus taugliches Material. Alles auf Rausch.