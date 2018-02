Natalie Portmans knallharter Rap-Auftritt bei SNL

She did it again. Schauspielerin Natalie Portman macht kurzen Prozess in Saturday Night Life.

Von Jan Hestmann

Gerade noch war sie als First Lady Jackie Kennedy in „Jackie“ und als Rhonda in „Song to Song“ von Terrence Malick im Kino zu sehen. Und auch 2018 darf man sich auf einen vielversprechenden Leinwandauftritt von Natalie Portman freuen, nämlich in Alex Garlands („28 Days Later“, „Ex Machina“) neuem Science-Fiction-Film „Annihilation - Auslöschung“, in dem sie als Biologin auf eine außergewöhnliche Expedition geschickt wird.

Motherfuckin’ Black Swan

Und bis der neue Film herauskommt, haben wir dieses Video: Natalie Portman tritt in der populären US-Comedy-Show Saturday Night Life auf und gibt einen expliziten Rap zum besten, samt Rap-Video. Das Ergebnis ist großartig.

Bei dem kuriosen Auftritt schießt sie nicht nur um sich, sie muss unter anderem auch, und das ist keine leichte Aufgabe, Star Wars Episode 1-3 (sie spielte dort Padmé Amidala) und die ungeliebte Star-Wars-Figur Jar Jar Binks verteidigen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Natalie Portman bei SNL rappt. Das gab es schon einmal, nicht weniger gut.