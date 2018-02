Die Zudeckerin - Wintercarfitti

Großartig, was man alles erledigen kann, während man auf die Volksbegehren-Server wartet!

Von der Zudeckerin

Ich tippe diese Zeilen diesmal von einem ganz besonderen Ort: dem Bezirksamt. Heute werde ich nämlich mit ziemlicher Sicherheit das Frauenvolksbegehren unterschreiben! Es ist schon einige Zeit her, dass ich meine Nummer gezogen habe, aber aufgerufen wurde noch niemand. Sehr praktisch, da kann ich in aller Seelenruhe meinen Zudeckungs-Bericht verfassen. Außerdem habe ich schon meine komplette Verwandtschaft durchtelefoniert und eine Seminararbeit über die Poesie des Nichtstuns verfasst.

Ich muss ja sagen, ich genieße das in vollen Zügen. Endlich einmal intensives Nichtstun! Besser als Urlaub. Und dann noch in diesem reduzierten Siebziger-Interieur, da bekommen selbst die ärgsten Workaholics eine angenehme Leere im Kopf. Aber nicht alle tun sich damit leicht, umsonst gibt es ja nicht einen Shitstorm wegen der Wartezeit bei den Volksbegehren. Verständlich, in der Meditation stößt man halt oft an die eigenen Grenzen.

Die Zudeckerin „Die Zudeckerin“ wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist Kabarettistin, schreibt und spielt im Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck.

Und wie lieb versucht wird, von allen Seiten die Situation zu entlasten! Wie sie sagen, dass man nicht unterschreiben braucht, weil das eh voll unseriös ist.

Oha, jetzt öffnet sich die zart-diarrhoe-farbene Türe! Ein wohlgenährter Beamter erscheint mit einem Gesicht, als hätte er gerade in eine Nacktschnecke gebissen. „Sodawasser! Da Server steht wieder, Freunde der Blasmusik. Zwa Stund sowos geht’s wieder weiter.“

Ein Traum! Zwei Stunden, in denen ich endlich meinem Wintersport frönen und alle negativen Gefühle rauslassen kann. Ich persönlich brauche nämlich keinen Shitstorm, ich bevorzuge Winter-Carffiti. Da kann ich meine Hass-Botschaften viel eleganter in den öffentlichen Raum stellen. Das gibt mir die innere Ruhe zurück, die ich zum wutfreien Zudecken brauche. Also nicht echtes Graffiti, das wäre mir zu Mainstream. Beim Wintercarfitti schreibe ich auf verschneite Windschutzscheiben.

Und schon habe ich ein perfekt eingeschneites Auto gefunden. Ich glaube, ich schreibe etwas Polarisierendes. Weil heute hab ich eh so einen Hass auf die Lenker dieses Landes. Immer bin ich von denen abhängig! Und muss sie zahlen! Und die interessieren sich null, wie’s mir geht!!! So. Schaut keiner? Jetzt ritze ich schnell, aber akkurat in das Windschutzscheiben-Eis: 1212. Ein Geheimcode. Er steht für: All Busdrivers are Bastards. Werma sehen, wer da das nächste Mal ruckelig anfahrt.