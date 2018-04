Die FM4 Acoustic Session mit Awolnation

Awolnation machten auf ihrer Europatour Halt bei FM4 und spielten zwei Songs vom neuen Album „Here Come The Runts“ in einer Acoustic Session.

Von Eva Umbauer

Die US-Band Awolnation befindet sich zur Zeit auf Europatour. Nach ihrem München-Konzert hatten Aaron Bruno und seine Band einen Tag frei, bevor sie dann in Wien spielten, und zwar im ausverkauften WUK.

Anstatt an diesem frühlingshaften Tag in der Sonne zu liegen und zu chillen, nahmen sich Aaron Bruno und Gitarrist Zach Irons aber die Zeit und kamen im FM4-Studio vorbei, um zwei Songs unplugged zu spielen bzw semi-akustisch. Aaron sang und Zach spielte die Gitarre, und einen kleinen Verstärker hatten die beiden auch dabei.

Aaron Bruno und und Zach Irons haben sich für zwei Songs von „Here Come The Runts“, dem neuen Album von Awolnation, das im Februar erschienen ist, entschieden, und zwar „Table For One“, das wahrscheinlich die nächste Single vom Album wird, und den entzückenden Hit „Handyman“. In letzterem Song singt AAron Bruno: „I´m not brittle, I´m just a riddle born out of white, blue and red.“ Diese Farben stehen für die US-Fahne, aber, und das ist Aaron Bruno wichtig, das neue Awolnation-Album ist letztlich keine politische Platte, auch wenn es in „Handyman“ heisst: „I’m a little scared of my government.“