Bill & Teds verrücktes Comeback - nach 27 Jahren kommt Teil 3

Sie haben die Luftgitarre geprägt und reisten mit einer Telefonzelle durch die Zeit: die Dudes Bill & Ted. Nach 27 Jahren kommt das Kultduo zurück auf die Leinwand - in Originalbesetzung.

Von Jan Hestmann

Es war eine der ersten großen Rollen von Keanu Reeves und ein Meilenstein des trashigen Grunge-Kinos, das da die Neunziger einläutete. Zwei komplett verplante Dudes stolpern durch Raum und Zeit. Ihr Fortbewegungsmittel ist eine Telefonzelle. Auch die deutsche Sychronfassung genießt innerhalb der breiten Fanbase zurecht Kultstatus. „Dude“ wird da zu „Hoschi“ und „cremig“ zum Ausdruck des Zuspruchs.

Jetzt soll die Buddy-SciFi-Reihe tatsächlich in die dritte Runde gehen. Und das in der Originalbesetzung mit Keanu Reeves und Alex Winter, die sich von der Idee begeistert zeigten. Im neuen Film „Bill & Ted Face the Music“ sind die BFFs und ehemaligen Bandkollegen mittlerweile zu Familienvätern herangewachsen. Ihr Schicksal, den besten Song der Welt zu schreiben, haben sie aber immer noch nicht erfüllt. Da bekommen die beiden Besuch aus der Zukunft, der sie wissen lässt, dass nur ihr Song den Untergang der Menschheit verhindern kann.

Der Film befindet sich gerade in der Pre-Production. Produziert wird er von Steven Sonderbergh. Zur Erinnerung:

Bill & Ted’s Excellent Adventure (1989)

Bill & Ted’s Bogus Journey (1991)