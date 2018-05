Sex in Zeiten des Turbo-Kapitalismus

Der FM4 HipHop-Lesekreis über Cardi B, ihren Song „Bickenhead“, Inspirationen aus dem Süden und die verschwommenen Grenzen zwischen Geld und Beischlaf

Von Stefan „Trishes“ Trischler

Die mediale Rezeption von Cardi B ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Wegen ihrer Stripclub- und Reality TV-Geschichte wird die Rapperin aus der Bronx gerne in die Trash-Ecke gestellt, dabei hat sie mit „Invasion Of Privacy“ ein schön kompromissloses Rap-Album abgeliefert. Anbiedernde Mainstream-Hits findet man darauf nicht, dafür eine unterhaltsame Mischung aus persönlichen Geschichten, Selbsthuldigung, Sex und Geld. Im Song „Bickenhead“ werden die beiden letzteren Aspekte auf etwas problematische Weise in Verbindung gebracht.

Give him some vag’, I’m gettin’ a bag

Give him some ass, I’m gettin’ some Raf

When I’m done I make him cum,

but then he comin’ off that cash

Der Song bezieht sich im Titel wie auch im Refrain (bis hin zum DJ Jimi/MC E-Sample) auf einen Memphis-Klassiker von Project Pat, La Chat und Three 6 Mafia. Im Text gibt es auch Anspielungen auf Trina und das Label Slip-n-Slide Records aus Florida. Für Cardi B bezeichnend, sind ihre größten Vorbilder also nicht im New Yorker Heimatbezirk der Bronx zuhause, sondern im Süden. Wobei, das hätte man auch schon nach früheren Hits wie Bodak Yellow oder Cartier Bardi ahnen können, wo sie sich die Flows von Kodak Black bzw. 21 Savage aneignete.

Die sind auf „Invasion Of Privacy“ übrigens auch alle drauf, ebenso wie das seelenentblößende „Be Careful“ und die modernisierte Bugalu-Party von „I Like It“ - insgesamt ergibt das ein sehr unterhaltsames Album für die Autofahrt mit heruntergelassenen Fenstern oder die nächste Balkonparty.

Der FM4 HipHop-Lesekreis mit Dalia Ahmed, Natalie Brunner, Mahdi Rahimi und meiner Wenigkeit hat sich anhand von Bickenhead mit Cardi Bs Referenzen an die Gang-Kultur, den Südstaaten-Rap, Sex und Geld auseinandergesetzt.