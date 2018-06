...if you want it

Gestern marschierten in London Hunderttausende für ein zweites Referendum und gegen den Mythos des Volkswillens zum Brexit.

Von Robert Rotifer

Was seit meinem einige Zeit zurückliegenden letzten Blog über Brexit alles an angeblich entscheidenden Unterhaus-Abstimmungen verloren wurde, geht auf keine agrargeförderte europäische Kuhhaut mehr, und natürlich ist mir auch bewusst, dass ihr fürwahr gerade andere Sorgen habt als die spinnerten Briten.

Doch dann kommt wieder ein Tag wie gestern, und du gehst ohne allzu große Erwartungen zum People’s Vote March, einer Demonstration für eine Volksabstimmung über das Ergebnis der Verhandlungen der britischen Regierung in ihren Brexit-Verhandlungen mit der EU – de facto ein zweites Referendum, auf das – so hat man uns immer wieder erzählt – die Brit_innen einfach keinen Appetit hätten...

Aber du marschierst nicht wirklich, sondern stehst stundenlang im prallen Londoner Sonnenschein auf der Pall Mall (die Straße, nach der sie die Zigaretten benannt haben, nicht umgekehrt) vor dem Haus, in dem der Royal Automobile Club seinen legendären Swimming Pool in einer enormen Säulenhalle vor den stinkenden Massen versteckt. Es ist heiß, und du denkst, ein bisschen Säulenhallen-Swimming-Pool wär jetzt keine schlechte Idee (wenn du nur ein Royal Automobile Club-Mitglied wärst...), aber du bist umringt von Europa-Fahnen und selbstgebastelten Plakaten und Transparenten, nichts bewegt sich, und gottseidank hat P, der eigentlich in der Arbei sein sollte und deshalb von seinem Chef mit zornigen SMS bombardiert wird, frische Kirschen mit. Irgendwo in Kent von Osteuropäer_innen gepflückt (obwohl heuer schon einiges von der Ernte verfault, weil dank des gefallenen Pfundkurses viele nicht mehr kommen).

Da geht also nicht weiter, und du denkst, entweder ist da weiter vorn was blockiert, oder wir sind einfach zu viele für diese an anderen Tagen doch so breit wirkende Straße, also nimmst du den Schummelweg hintenherum an der Horseguard’s Parade vorbei, während die Massen sich am Trafalgar Square vorbei und über die von Regierungsgebäuden gespickte Whitehall runter bis zum Parliament Square wälzen, und es stellt sich heraus, Zweiteres war der Fall. Wir sind tatsächlich so viele, dass sie am Ende des Tages nicht wissen werden, ob’s 100.000 oder 500.000 gewesen sind.

Und du denkst an deine soziale Medienblase und den endlosen Frust der letzten Wochen, in denen du mitverfolgen musstest, wie sich die britische Linke, von Paul Mason über (enttäuschenderweise) Billy Bragg, eine Guardian-Journalistin wie Dawn Foster und Schwadronen aufgeregter Twitter- synchron mit der Rechten auf den angeblich elitären Widerstand von den Sehnsüchten des sogenannten Volkes (zu dem du als Ausländer scheinbar nicht zählst) abgehobener Kosmopolit_innen gegen den Brexit eingeschossen hat. Zumal der die Todsünde begangen hat, eine temporäre Koalition mit konservativen Brexit-Gegner_innen für möglich zu halten und die Weisheit des großen Jeremy Corbyn in Zweifel zu stellen.

Du denkst an das endlos evozierte Feindbild des „Centrist Dad“, der ein „FBPE“ (follow back pro-Europe) in seinen Twitter-Handle einbaut. Denn obwohl du das selbst nicht tust, weil damit jede Kommunikation automatisch in toxisches Lagerdenken gezerrt wird, hast du dich dabei selbst angegriffen gefühlt. Du bist nämlich sehr wohl tatsächlich ein Dad und dadurch sehr wohl anders involviert, als wenn du keiner wärst (dann könntest du nämlich einfach abhauen aus diesem Land, das dich offenbar nicht will, in dem aber deine Kinder zuhause sind), doch diese Zwickmühle macht dich noch lange nicht zum Zentristen. Schließlich haben sich gerade diese Zentrist_innen wie etwa die Labour-Abgeordnete Caroline Flint oder der Ex-Libdem-Chef Nick Clegg in der Zwischenzeit selbst dem Mythos angeschlossen, dass die der gesunden Volksmeinung zuwiderlaufende Bewegungsfreiheit der höheren Mission der Bewahrung der Bewegungsfreiheit des Kapitals geopfert werden muss.

Du siehst dich also um und stellst fest, du bist hier keineswegs unter Dads, sondern unter Menschen aller Geschlechter, queer oder straight, jung oder alt, und erinnerst dich an die immer wieder überwältigende Erfahrung zu spüren, dass du keineswegs so allein bist, wie diese Leute tun.

Du hörst die Rede einer Caroline Lucas, Ko-Chefin und einzige Parlamentsabgeordnete der britischen Grünen (aus dem Wahlkreis Brighton & Hove), die genau jene Sachen sagt, die du gern von Jeremy Corbyn gehört hättest. Darüber, wie sich abzeichnet, dass der regierende rabiate Isolationismus in seiner Konsequenz gerade die Ärmsten als erste und am Härtesten treffen wird. „We don’t want your vision of a mean Little Britain“, sagt sie in Richtung Regierung.

Und als nächsten siehst Tony Robinson, der einst in „Black Adder“ die Rolle des die Wahrheit sprechenden Einfaltspinsels spielte, eine Brandrede halten, in der er die Menge dazu bringt, in Abwandlung des in Glastonbury letztes Jahr skandierten „Seven Nations Army“-Chors „Oh, Jeremy Corbyn!“ lauthals „Where’s Jeremy Corbyn?“ zu singen. Er ist nicht bloß ein Schauspieler, sondern seit Jahrzehnten loyaler Unterstützer der Labour-Linken, und ausgerechnet er spricht von Hunderttausenden jungen Menschen, deren Idealismus von Corbyn „betrogen“ worden sei. Und die Hunderttausenden auf dem Parliament Square applaudieren laut dazu.

Später werden noch der furchtlose Labour-Abgeordnete David Lammy und seine unerschrocken Brexit-feindliche konservative Kollegin Anna Soubry sprechen, aber da bist du leider schon im Pub hinter der Westminster Abbey, weil du und deine Freund_innen das stundenlange Stehen dann doch nicht mehr ausgehalten haben. In den Bildschirmen links und rechts laufen jeweils Sky News und BBC News, die Hubschrauber-Bilder der zahllosen Demonstrierenden zeigen. Das erstaunt dich, schließlich hat gerade die BBC doch bisher Anti-Brexit-Märsche weitgehend ignoriert. Aber diesmal waren’s einfach zu viele zum Ignorieren, und du weißt, ab diesem Tag wird es den Brexit-Prediger_innen um einiges schwerer fallen, sich auf den Volkswillen von vor zwei Jahren zu berufen.

Hinter der Bar lehnt ein Bild von Jeremy Corbyn, Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg als drei Affen mit der Aufschrift „Three Chimps Who Don’t Give A Monkeys“ („chimps“ = Schimpansen, „don’t give a monkey’s“ = „don’t give a shit“). Du führst Gespräche mit Leuten, die so fühlen, dass das Fenster zur Flucht aus dem Brexit nur mehr ein begrenzte Zeit offen sein wird, wenn in der Zwischenzeit auch die Mehrheit in der EU in Richtung den nationalistischen Rechtspopulismus kippt.

Ein Mensch, den du noch nie gesehen hast, klatscht dir einen Aufkleber auf die Brust: „Brexit is over – if you want it“, in der selben Typo wie einst „War is over“ von John & Yoko. Den trägst du dann auch noch, als du an einem anderen Pub vorbeigehst, vor dem sich Anhänger_innen des rechtsradikalen Demagogen Tommy Robinson versammelt haben, deren 15,000 letzte Woche hier in Whitehall im Namen ihres (zurecht, aber halten wir uns mit damit jetzt nicht auf) eingebuchteten Führers/Märtyrers randaliert haben. Und niemand sagt was.

Auch im Zug nach Hause hast du den Sticker noch an der Jacke, aber selbst da, im angeblich so Brexit-besessenen Kent bist du heute umgeben von Leuten mit Europa-Fähnchen (die hier das genaue Gegenteil des Festungsgeists darstellen). Was immer in den nächsten Wochen passiert: Das war jetzt nicht umsonst.