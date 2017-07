FM4 Soundpark Session - Popfest Spezial

Einen Tag vor dem Popfest lädt der FM4 Soundpark drei der auftretenden Bands zum intimen Konzert ins Studio2. Klitclique feat. Rana, Onk Lou und salute mit Live-Band. Hier gibt’s Gästelistenplätze zu gewinnen!

Von Christian Pausch

FM4 Festivalradio Das Popfest 2017 findet von 27. bis 30. Juli am und rund um den Wiener Karlsplatz statt. Everybody talk about Pop Pop Pop Muzic: Katharina Seidler mit Empfehlungen und Neuerungen rund um das heurige Popfest Wien. Alle Infos auch auf popfest.at

Von 27. bis 30. Juli findet rund um den Wiener Karlsplatz zum achten Mal das Popfest Wien statt. Das Line-Up kann sich wieder mehr als sehen lassen, umspannt es doch diesmal einen schier unfassbar weiten Bogen von Garage-Punk bis zum sogenannten Mainstream.

Wenn dir der Trubel am Karlsplatz und das Festival-Timing jetzt schon Kopfzerbrechen bereiten, dann sei dir das FM4 Soundpark Session - Popfest Spezial ans Herz gelegt. Drei Bands vom Popfest-Line-Up im kleinen, gemütlichen Rahmen am Mittwoch 26. Juli 2017.

popfest

Zu sehen und zu hören live von zuhause aus im Radio und auch als Videostream. Und für ein paar wenige sogar live vor Ort!

Klitclique

„Wir wollen einfach sexistischen Rap machen. Wir reden gern über disfunktionale Penisse, oder Menstruationsbeschwerden. Wir bluten für unseren Stil.“ - $chwanger und G-Udit sind die beiden Rapperinen hinter Klitclique. Eigentlich kommen sie aus der bildenden Kunst, jetzt stellen sie die Gegenbewegung zu Brutalo-Dude-Rap a la Bushido und Konsorten dar. Nach dem Konzert sollen männliche Besucher sich darauf gefasst machen, ihr Scrotum vom Boden aufzuheben. Das ist mal eine Ansage.



Klitclique am Popfest: Samstag 29. Juli, 01.00 Uhr, TU Prechtlsaal.

Onk Lou

Schon als Kind hat Onk Lou gerne überall mitgesungen: „Oh Happy Day“ zum Beispiel - er hatte zwar keine Ahnung vom Text, den Rhythmus hat er aber in Windeseile verinnerlicht. Später hat sich der Niederösterreicher dann als Straßenmusiker durchgeschlagen und dabei auch seine einzigartig-raue Stimme entdeckt. Die ist auch beim Sprechen so inbrünstig, dass wir beim FM4 Interview das Mikrofon ziemlich weit runter pegeln mussten. Good Feel Music mit auch schon mal kritischen Texten.



Onk Lou am Popfest: Freitag 28. Juli, 01.00 Uhr, TU Prechtlsaal.

salute & Live-Band

Vor einer Weile hat salute uns gesagt, dass er eine ziemlich lange Wunschliste von Artists hat, mit denen er gerne einmal arbeiten will. Nun werkelt er gerade an seinem Debüt-Album und da hat sich die Hälfte seiner Wunschliste tatsächlich schon erfüllt, wie er im FM4 Interview erzählt: „Ich kann die Namen leider noch nicht sagen, aber es sind große Überraschungen dabei.“ Die Sängerin Liv Dawson ist aber auf jeden Fall mit dabei, auch bei der FM4 Soundoark Session. Wir freuen uns drauf!



salute am Popfest: Donnerstag 27. Juli, 22.00 Uhr, Seebühne.

Du willst live vor Ort dabei sein?

Wir verlosen 10x2 Gästelistenplätze, um am 26. Juli live bei der FM4 Soundpark Session - Popfest Spezial im Studio2 dabei zu sein.

Alles was du tun musst ist folgende Frage beantworten:

Klitclique und salute stammen aus Wien, Onk Lou aus Niederösterreich – zwei Bundesländer die lange Zeit die gleiche Hauptstadt hatten. In welchem Jahr hat sich das geändert?

Die richtige Antwort und deinen Namen schickst du bitte bis Montag, 24. Juni, 15 Uhr an game.fm4@orf.at. Deinen Namen nicht vergessen!

Live im Radio und im Video-Stream

Die FM4 Soundpark Session Popfest Spezial wird live am 26. Juli 2017 ab 19 Uhr live in der FM4 Homebase zu hören sein und auch via Video-Stream hier und auf Facebook übertragen.