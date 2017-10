Die Aufdeckerin – Kurze Regierungsbildung

Smart enthüllt: Nicht einmal Kakao kann Kurz aufhalten.

Die Aufdeckerin - Kurze Regierungsbildung

Wisst ihr, was in Oberösterreich jetzt wieder hoch im Trend ist? Nulldefizit! Selbiges wird 2018 erneut angestrebt. ÖVP-Landeshauptmann Stelzer hat vorab freundlicherweise schon selbst Aufdecker gespielt und die Inhalte von seinem eigenen Sparprogramm geleakt: Das Programm beinhaltet unter anderem, dass Nachmittagsbetreuung für Kinder und Studieren auf der FH wieder kostenpflichtig wird. Die SPÖ hat bereits angekündigt, diese Pläne zurückzuweisen, vor allem, wenn es um Kürzungen im Bildungsbereich geht. Die Wiener ÖVP hingegen ist durchaus begeistert. Wird das jetzt der neue Stil der türkisen Partei?

Das wird sich ja sowieso bald herausstellen. Denn wie eine flotte Panzerhaubitze hat Sebastian Kurz bereits den Weg zur türkis-blauen Regierungsbildung geebnet. Und das ist nicht genug: Er möchte im Gegenzug zu seinen Vorgängern nicht so viel trödeln. Seine Regierung wird in Kürze schon stehen. Aber wann ist in Kürze genau? Das muss ich sofort aufdecken.

Davor hole ich mir aber noch in meiner Lieblingsbäckerei zur Schärfung meiner Enthüllungssinne einen Kaffee. Aber als ich die Glastüre zu dem Geschäft öffne, traue ich meinen Augen nicht: Wer steht da in gewohnt bescheidener Haltung vor der Glasvitrine und bestellt einen unschuldigen Kakao? Sebastian Kurz! Gerade reißt er das Kakaopackerl so durstig auf, dass er sich prompt dabei selbst anschüttet. „Na geh! Hört das mit der Anpatzerei nie auf?“, lamentiert er markerschütternd. Meine Chance, um die Ablenkung zu nützen und an die wahre Wahrheit zu kommen!

„Wann wird denn die neue Regierung stehen?“, frage ich unauffällig wie ein mürbes Kipferl. Ich bekomme keine Antwort. Da hole ich ein weiteres Aufdeckungs-Ass aus meinem schlauen Ärmel: „Wetten, die Regierung steht nicht einmal bis Silvester?“ Schon sehe ich es munter in seinen Augen blitzen: „Sie steht schon jetzt! Ätsch! Seit einer halben Stunde!“ Nach einem kurzen Moment der Fassungslosigkeit kann ich mit kluger Fragetaktik herausfinden, was die neue Regierung als Erstes vorhat: Ganz anders als bei der oberösterreichischen ÖVP wären die Pläne durchdachter. In Österreich müssten die Studierenden ab jetzt keine Studiengebühren zahlen, sondern stattdessen 100 Stunden pro Monat unentgeltlich in der Altenbetreuung arbeiten. Alle Kindergärten würden geschlossen werden. Dafür würden die Kinder eingesetzt, so lange bei Frühpensionisten zu Hause sturmzuläuten, bis diese wieder in eine Arbeit gehen.

Gerade hat sich Kurz in Fahrt gejammert, da schalmeit ein SMS-Signal aus seinem Mobiltelefon. „Ich muss los!“ Hektisch packt er sein Milchmischgetränk und will loslaufen. Doch da geschieht erneut ein Faux Pas: Über das ganze Hemd erstreckt sich nun ein zweiter Kakao-Patzer. „Pfui Teufel, so ein schircher brauner Fleck! Wie schaut das denn jetzt aus?“ Ich beschwichtige ihn sozialkompetent: „Keine Sorge. Oft fallt’s keinem auf.“