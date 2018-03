Der FM4 Filmtalk bei der Diagonale

Mir melden uns live vom Festival des österreichischen Films in Graz. Mit besten Gästen.

EInmal im Jahr wird in Graz für eine Woche der österreichische Film in all seinen Facetten gefeiert: bei der Diagonale - dem Festival des Österreichischen Films.

Wir sind auch dieses Mal wieder mit dabei und melden uns am Mittwoch, 14.3. ab 11:30 live aus dem Grazer Schubertkino. Und bei uns im FM4 Filmtalk erlesene Gäste:

Michael Ostrowski und Elisabeth Wabitsch sind die Protagonisten in „Die Letzte Party Deines Lebens“, einem Teenie Slasher, der auf Maturareise in Kroatien spielt.

Jasmin Baumgartner ist eine österreichische Regisseurin, hat schon einen Filmpreis auf der Diagonale gewonnen und war zuletzt für das Musikvideo zu „Columbo“ von Wanda verantwortlich.

Seit vielen Jahren Stammgast auf der Diagonale ist die Filmemacherin Kurdwin Ayub. Mit ihrer Doku „Paradies! Paradies!“, in der sie ihren Vater nach Kurdistan begleitet, konnte sie schon vor zwei Jahren begeistern. Dieses Mal ist sie mit ihrem Kurzspielfilm „Boomerang“ im Festivalprogramm vertreten.

FM4 Homebase Diagonale Spezial

Am Mittwoch, 14.3., widmen wir uns von 19 bis 22 Uhr in einer Spezialsendung ganze drei Stunden lang dem Festival des österreichischen Films. Einschalten!