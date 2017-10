FM4 Acoustic Session mit 5K HD

Die experimentellen Pop-Songs der Wiener Supergroup entfalten erst live die volle Wirkung - hier auch mit Videos!

Am 26. Oktober ist Soundpark Spezialtag auf Radio FM4! Wir feiern den 16. Geburtstag der FM4 Plattform für Musik aus Österreich.

Als Mira Lu Kovacs – ihres Zeichens Frontfrau von Schmieds Puls - sich letztes Jahr erstmals mit den vier Jazz-Weiterdenkern von Kompost3 zusammentat, war das noch ein Fall von „Stimme über ein fertiges Instrumentalstück Legen“. Bei den darauffolgenden Konzerten dürfte die kreative Energie dann aber insgesamt sehr gut gepasst haben, weshalb gleich eine neue Band namens 5K HD gegründet wurde.

Extra hoch aufgelöst im Sinne von detailverliebt und rhythmisch komplex ist dann auch das Debütalbum „And To In A“ ausgefallen, das im September erschienen ist. Gerade war die Band quer durch Deutschland und Österreich unterwegs – das Abschlusskonzert dieser Tour findet übrigens heute in der Linzer Stadtwerkstatt statt! Derart tight eingespielt, statteten 5K HD vor ein paar Tagen dem schönen Studio2 des Wiener Funkhauses einen Besuch ab, um drei Songs in einer FM4 Acoustic Session einzuspielen. Et voilà: